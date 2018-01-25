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Основы религии предложили преподавать в форме дискуссионных клубов

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Меркурий предложил проводить уроки основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в форме дискуссионных клубов. С такой инициативой он выступил на круглом столе в Совфеде.

Епископ отметил, что дети должны идти на эти уроки, зная, что их там будут учить жизни и в их мнении заинтересованы.

«Это будет такой, если хотите, церковно- или религиозно-общественный дискуссионный клуб, в котором их воспринимают как равных партнеров этого диалога, когда они не стесняясь могут высказать свои мнения, но в том числе могут услышать мнения авторитетных людей», — пояснил митрополит. Его цитирует «РИА Новости».

Кроме того, епископ подчеркнул, что преподавание этого предмета должно «коренным образом» отличаться от других дисциплин. «Знаниевый подход не даст ничего доброго», — заметил митрополит Меркурий.

Ранее исследование Московского института открытого образования (МИОО) показало, что популярность модуля «Основы православной культуры» в рамках ОРКСЭ возросла в четыре раза за последние годы.

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