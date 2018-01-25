Более 60 храмов построено в Москве за восемь лет

Более 60 храмов возведено в российской столице за восемь лет.

Об этом заявил на XXVI Международных Рождественских чтениях депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий строительство новых церквей.

«Всего за прошедшие восемь лет в Москве возведено 62 храмовых комплекса», — цитирует сообщение ТАСС.

Ресин отметил, что 17 из них были возведены сверх программы.

21 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в 2017 году в Москве было построено 24 новых храма. Соответствующее заявление предстоятель Русской православной церкви сделал на открытии ежегодного Епархиального собрания Москвы.

Он также рассказал, что в Московской епархии числятся 33 монастыря, где живут более 2 тыс. монахов и послушников. Московское духовенство в 2017 году приросло на 23 человека и состоит из 1711 клириков: 26 архиереев, 1289 священников и 396 диаконов.