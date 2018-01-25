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Число жертв аварии на железной дороге в Италии возросло до четырех

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Фото: REUTERS/Vigili del Fuoco
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Число погибших при сходе пассажирского поезда с рельсов в Италии достигло четырех человек, передает телеканал RaiNews24.

Ранее сообщалось о двух погибших. По данным итальянского канала, всего в результате аварии пострадали более 100 человек, при этом более 10 пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 25 января на участке железной дороги между Миланом и городом Брешиа. Состав должен был доставить пассажиров из Кремоны в Милан. К настоящему моменту спасательная операция на месте схода вагонов с рельсов завершена.

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