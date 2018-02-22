Прямой эфир

За мед без пыльцы оштрафуют на 0,5 млн рублей

В Роскачестве предлагают наказывать производителей, использующих «гостовские» названия для продуктов, изготовленных не по стандарту
0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шоколад без молока перестанут называть молочным, а мед без пыльцы — цветочным. Производителей, которые пишут на этикетке наименования из ГОСТов, в то время как продукция стандарту не соответствует, предлагают штрафовать на 0,5 млн рублей. Роскачество проработало этот вопрос по поручению госкомиссии и выдвинуло такую инициативу. По словам экспертов, в Европе за подобные нарушения также предусмотрены серьезные штрафы, что практически исключает некорректную информацию на этикетках. 

Новый ГОСТ разбил полукопченые колбасы на категории
Для «Краковской», «Одесской» и «Охотничья» вводят новые стандарты производства

АНО «Российская система качества» (Роскачество, учреждено правительством РФ) предлагает штрафовать на 500 тыс. рублей производителей, чья продукция не соответствует своему названию по ГОСТу. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе организации, этот вопрос проработан по поручению госкомиссии под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова. Поправки потребуется внести в ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей»). Правонарушением будет считаться «использование фантазийных наименований продукции тождественных или сходных до степени смешения с придуманными традиционными названиями, установленными стандартами, за исключением продукции, выпускаемой по этим стандартам», указано в предложениях Роскачества.

По ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ за введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц. Аналогичное наказание может ждать и производителей, неправомерно использующих наименования из ГОСТа. До конца первого квартала этого года предложение будет представлено в госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

— Поручение было обусловлено выявленной Роскачеством практикой использования производителями наименований «шоколад», «мед», «джинсы», «кетчуп» в отношении товаров, ими не являющихся. Очевидно, что эти действия вводят потребителей в заблуждение, — пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас «гостовские» наименования продукции законодательно не защищены. Кроме того, производители имеют право выпускать товары по собственной рецептуре (техническим условиям, ТУ), в том числе с использованием более дешевых ингредиентов. Так, 19 из 23 исследованных Роскачеством популярных плиток молочного шоколада вообще не содержали молочных жиров. А вместо кетчупа на прилавках было обнаружено окрашенное крахмальное пюре без томатов. Из 30 видов проверенного кваса в восьми эксперты обнаружили искусственную газацию. В некоторых видах цветочного меда вообще не оказалось пыльцы растений. Обвинить производителя в фальсификации невозможно, поскольку обязательные требования по идентификации продукции техническими регламентами не установлены.

В Роспотребнадзоре отметили, что позиция службы по законодательным предложениям Роскачества «будет подготовлена в соответствии с установленными сроками». В Росстандарте, которому госкомиссия также поручила проработать этот вопрос, не предоставили оперативных комментариев.

Детей накормят хлебом по ГОСТу
Новый стандарт питания предусматривает снижение содержания соли в мучных изделиях

Ранее Роскачество также предлагало внести в технические регламенты (о безопасности продукции легкой промышленности, пищевой, продуктов детского питания) положение о запрете маркировки с использованием тождественных ГОСТам названий. 

Профессор Всероссийской академии внешней торговли Андрей Голубчик уверен, что сегодня более чем в половине случаев товары, представленные на прилавке, не соответствуют тому, что написано на упаковке — и по названию, и по составу. В Евросоюзе, по его словам, более чем в 95% случаев производитель пишет на этикетке правду.

— Там уровень самосознания высокий, а также наказание за несоответствие. Производителю могут выписать штраф в размере 10–15% от годового или пятилетнего оборота компании — иногда в таком случае легче закрыть фирму, — пояснил эксперт. 

Если в России будут выпускать продукцию исключительно по стандартам, то на прилавках не останется дешевых товаров, полагает гендиректор Союза мороженщиков Геннадий Яшин. Сейчас можно купить недорогое мороженое за 10–15 рублей, но оно произведено не по ГОСТу. В подобном продукте, в отличие от соответствующего стандарту товара, могут содержаться растительные жиры вместо молочных.

К молочной продукции уже применяются требования техрегламента Таможенного союза, который действует на территории государств ЕАЭС. Он запрещает, к примеру, использовать название «сыр» и «сливочное масло» в продуктах с пальмовым маслом или другими растительными жирами (допустимы названия «сырный продукт» и «спред сливочно-растительный»). На этикетке мороженого «без сливок» нужно писать, что оно «с заменителем молочного жира».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кокосам написали ГОСТ
Межгосударственный стандарт на кокосовые орехи будет принят впервые
ГОСТ сделает вяленую рыбу менее соленой
Новый стандарт будет действовать на всей территории ЕАЭС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017