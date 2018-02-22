За мед без пыльцы оштрафуют на 0,5 млн рублей

Шоколад без молока перестанут называть молочным, а мед без пыльцы — цветочным. Производителей, которые пишут на этикетке наименования из ГОСТов, в то время как продукция стандарту не соответствует, предлагают штрафовать на 0,5 млн рублей. Роскачество проработало этот вопрос по поручению госкомиссии и выдвинуло такую инициативу. По словам экспертов, в Европе за подобные нарушения также предусмотрены серьезные штрафы, что практически исключает некорректную информацию на этикетках.

АНО «Российская система качества» (Роскачество, учреждено правительством РФ) предлагает штрафовать на 500 тыс. рублей производителей, чья продукция не соответствует своему названию по ГОСТу. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе организации, этот вопрос проработан по поручению госкомиссии под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова. Поправки потребуется внести в ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей»). Правонарушением будет считаться «использование фантазийных наименований продукции тождественных или сходных до степени смешения с придуманными традиционными названиями, установленными стандартами, за исключением продукции, выпускаемой по этим стандартам», указано в предложениях Роскачества.

По ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ за введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц. Аналогичное наказание может ждать и производителей, неправомерно использующих наименования из ГОСТа. До конца первого квартала этого года предложение будет представлено в госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

— Поручение было обусловлено выявленной Роскачеством практикой использования производителями наименований «шоколад», «мед», «джинсы», «кетчуп» в отношении товаров, ими не являющихся. Очевидно, что эти действия вводят потребителей в заблуждение, — пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас «гостовские» наименования продукции законодательно не защищены. Кроме того, производители имеют право выпускать товары по собственной рецептуре (техническим условиям, ТУ), в том числе с использованием более дешевых ингредиентов. Так, 19 из 23 исследованных Роскачеством популярных плиток молочного шоколада вообще не содержали молочных жиров. А вместо кетчупа на прилавках было обнаружено окрашенное крахмальное пюре без томатов. Из 30 видов проверенного кваса в восьми эксперты обнаружили искусственную газацию. В некоторых видах цветочного меда вообще не оказалось пыльцы растений. Обвинить производителя в фальсификации невозможно, поскольку обязательные требования по идентификации продукции техническими регламентами не установлены.

В Роспотребнадзоре отметили, что позиция службы по законодательным предложениям Роскачества «будет подготовлена в соответствии с установленными сроками». В Росстандарте, которому госкомиссия также поручила проработать этот вопрос, не предоставили оперативных комментариев.

Ранее Роскачество также предлагало внести в технические регламенты (о безопасности продукции легкой промышленности, пищевой, продуктов детского питания) положение о запрете маркировки с использованием тождественных ГОСТам названий.

Профессор Всероссийской академии внешней торговли Андрей Голубчик уверен, что сегодня более чем в половине случаев товары, представленные на прилавке, не соответствуют тому, что написано на упаковке — и по названию, и по составу. В Евросоюзе, по его словам, более чем в 95% случаев производитель пишет на этикетке правду.

— Там уровень самосознания высокий, а также наказание за несоответствие. Производителю могут выписать штраф в размере 10–15% от годового или пятилетнего оборота компании — иногда в таком случае легче закрыть фирму, — пояснил эксперт.

Если в России будут выпускать продукцию исключительно по стандартам, то на прилавках не останется дешевых товаров, полагает гендиректор Союза мороженщиков Геннадий Яшин. Сейчас можно купить недорогое мороженое за 10–15 рублей, но оно произведено не по ГОСТу. В подобном продукте, в отличие от соответствующего стандарту товара, могут содержаться растительные жиры вместо молочных.

К молочной продукции уже применяются требования техрегламента Таможенного союза, который действует на территории государств ЕАЭС. Он запрещает, к примеру, использовать название «сыр» и «сливочное масло» в продуктах с пальмовым маслом или другими растительными жирами (допустимы названия «сырный продукт» и «спред сливочно-растительный»). На этикетке мороженого «без сливок» нужно писать, что оно «с заменителем молочного жира».