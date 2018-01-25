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Восстановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Падение пассажира на рельсы стало причиной увеличения интервалов движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел утром в четверг, 25 января.

Установлено, что мужчина погиб на станции метро «Щукинская». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В 9:42 в Twitter столичной подземки сообщалось, что «нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» из-за инцидента с пассажиром».

В настоящее время движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено.

Ранее сообщалось, что станцию «Девяткино» петербургского метро закрыли на вход и выход в 7:34 из-за бесхозного предмета.

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