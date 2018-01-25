Восстановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро в Москве
Падение пассажира на рельсы стало причиной увеличения интервалов движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел утром в четверг, 25 января.
Установлено, что мужчина погиб на станции метро «Щукинская». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
В 9:42 в Twitter столичной подземки сообщалось, что «нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» из-за инцидента с пассажиром».
В настоящее время движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено.
Ранее сообщалось, что станцию «Девяткино» петербургского метро закрыли на вход и выход в 7:34 из-за бесхозного предмета.