Восстановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро в Москве

Падение пассажира на рельсы стало причиной увеличения интервалов движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел утром в четверг, 25 января.

Установлено, что мужчина погиб на станции метро «Щукинская». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В 9:42 в Twitter столичной подземки сообщалось, что «нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» из-за инцидента с пассажиром».

9:42 Таганско-Краснопресненская линия. Нет движеня поездов от ст. Спартак до ст. Октябрьское поле из-за инцидента с пассажиром. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) January 25, 2018

В настоящее время движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено.

9:53 Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от ст. Спартак до ст. Октябрьское поле восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) January 25, 2018

Ранее сообщалось, что станцию «Девяткино» петербургского метро закрыли на вход и выход в 7:34 из-за бесхозного предмета.