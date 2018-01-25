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Движение на фиолетовой ветке метро Москвы затруднено

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Движение поездов метро от станции «Спарта» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена на своем Telegram-канале.

«Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» из-за инцидента с пассажиром. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом», — говорится в сообщении.

По данным «РИА Новости», движение на северном участке ветки было остановлено после падения человека на рельсы. Сообщается, что в настоящий момент человек находится под поездом, экстренные службы выехали на место происшествия».

«На станции «Щукинская» фиолетовой ветки метро человек упал на рельсы. Движение остановлено, напряжение сняли», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что станцию «Девяткино» петербургского метро закрыли на вход и выход в 7:34 из-за бесхозного предмета.

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