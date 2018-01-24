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Поезда «Москва» появятся на оранжевой ветке столичного метро в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инновационные поезда «Москва» начнут курсировать на Калужско-Рижской линии московского метро с 2019 года.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что в текущем году на оранжевой ветке запустят 26 новых поездов.

«На этой ветке уже в 2018 году будет введено 26 новых составов — это поезда «Ока», вполне приличные, с кондиционированием», — сказал градоначальник.

Первый поезд российского производства «Москва» вышел в рейс 14 апреля 2017 года. Главные особенности состава — широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны.

С 23 января на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро начал курсировать обновленный поезд Победы. В этом году поезд стал частью федерального проекта Музея Великой Отечественной войны — «Территория Победы». Оформление состава рассказывает о российских городах-героях.

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