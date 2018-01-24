Поезда «Москва» появятся на оранжевой ветке столичного метро в 2019 году
Инновационные поезда «Москва» начнут курсировать на Калужско-Рижской линии московского метро с 2019 года.
Об этом в эфире телеканала ТВЦ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что в текущем году на оранжевой ветке запустят 26 новых поездов.
«На этой ветке уже в 2018 году будет введено 26 новых составов — это поезда «Ока», вполне приличные, с кондиционированием», — сказал градоначальник.
Первый поезд российского производства «Москва» вышел в рейс 14 апреля 2017 года. Главные особенности состава — широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны.
С 23 января на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро начал курсировать обновленный поезд Победы. В этом году поезд стал частью федерального проекта Музея Великой Отечественной войны — «Территория Победы». Оформление состава рассказывает о российских городах-героях.