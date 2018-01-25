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Конгрессмен и мэр пострадали при взрыве во время шоу на Филиппинах

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Фото: Global Look Press
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Двое полицейских погибли при взрыве гранаты в провинции Абра на Филиппинах, в результате инцидента также пострадали конгрессмен и мэр города Ла Пас. Об этом пишет портал Rappler.

Взрыв произошел во время шоу фейерверков, на котором присутствовал мэр города, а также представитель провинции Абра Джозеф Бернос с супругой.

Двое стражей порядка в результате полученных ранений скончались в больнице. Еще несколько человек, в том числе сотрудники полиции, остаются в медучреждениях. Конгрессмен вместе с женой получили незначительные ранения.

После взрыва полицейские задержали одного человека. Кроме того, на месте были найдены две чеки от гранаты.

Портал iz.ru писал, что в результате взрыва двух заминированных автомобилей в ливийском Бенгази погибли 33 человека.

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