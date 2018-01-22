Три человека погибли при взрыве на рынке в Таиланде
Жертвами взрыва на юге Таиланда стали три человека, не менее 18 пострадали.
Самодельное устройство сработало на продуктовом рынке в провинции Яла.
«Преступники заложили бомбу в мотоцикл, который поставили рядом с рыночной тележкой», – приводит слова представителя Управления внутренней безопасности газета New Straits Times.
На юге Таиланда, где преобладает мусульманское население, уже более 11 лет действуют различные группировки, которые добиваются отделения ряда южных провинций и создания собственного султаната.