Три человека погибли при взрыве на рынке в Таиланде

Жертвами взрыва на юге Таиланда стали три человека, не менее 18 пострадали.

Самодельное устройство сработало на продуктовом рынке в провинции Яла.

«Преступники заложили бомбу в мотоцикл, который поставили рядом с рыночной тележкой», – приводит слова представителя Управления внутренней безопасности газета New Straits Times.

На юге Таиланда, где преобладает мусульманское население, уже более 11 лет действуют различные группировки, которые добиваются отделения ряда южных провинций и создания собственного султаната.