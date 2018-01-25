Полиция в Хабаровске за сутки нашла украденные у чиновника вещи

Полиция за сутки нашли вещи, украденные у первого замглавы правительства Хабаровского края Аркадия Мкртычева во время пробежки в легкоатлетическом манеже. Об этом чиновник сообщил «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что у Аркадия Мкртычева во время пробежки украли два телефона, ручку «Паркер» и борсетку. После этого якобы был уволен директор манежа, в котором произошел инцидент.

«Вещи нашли в течение суток, спасибо полиции за оперативность. Действительно, пока я был на пробежке в манеже, были украдены борсетка, два айфона и ручка», — пояснил представитель краевого правительства.

Аркадий Мкртычев уточнил, что у него была ручка не фирмы «Паркер», а ручка с золотым пером, которую ему подарили давно. Кроме того, увольнение директора манежа произошло не из-за кражи, а «еще раньше и по другой причине», пояснил чиновник. Чиновник отметил, что решение по кадровым вопросам принимает отдельный КГУП, а не правительство края.

По факту инцидента возбуждено дело, полиция расследует обстоятельства кражи.

19 января полиция Москвы задержала бывшего сотрудника фирмы, который во время корпоратива украл сейф с 5 млн рублей.