Трамп призвал Эрдогана ограничить военные действия в Сирии

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить военную операцию в сирийском Африне.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Он (Трамп. — Ред.) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и избеганию жертв среди мирного населения», — отмечается в сообщении.

Также Трамп призвал Эрдогана принять все необходимые меры, чтобы избежать возможного столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии.

О начале операции против курдских формирований «Оливковая ветвь» Анкара объявила 20 января. Спустя день началось наземное наступление турецких ВС и «Сирийской свободной армии» на курдские силы.