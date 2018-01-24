Крупная утечка бензина произошла под Самарой

Утечка бензина на площади около 1,2 тыс. кв. м произошла в Самарской области из продуктопровода АО «Сызранский НПЗ» из-за несанкционированной врезки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сызранского НПЗ.

«Работниками Сызранского НПЗ обнаружены две криминальные врезки на продуктoпроводе, проходящем за территорией предприятия. Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас ведутся работы по ликвидации последствий утечки нефтепродукта. Отмечается, что угроза водным объектам отсутствует. Информация о врезках передана в правоохранительные органы.

Утечка бензина в месте прохождения продуктопровода Сызранского НПЗ была обнаружена днем 24 января.

18 января в Саратовской области произошла утечка нефти, которая привела к пожару на площади 1 тыс. кв. м.