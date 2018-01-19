«Транснефть» назвала причины прорыва нефтепровода под Саратовом

Прорыв нефтепровода в Саратовской области мог произойти из-за дефекта сварного шва, сообщил генеральный директор компании «Транснефть — Приволга» Андрей Сюмак.

«На сегодня мы видим, что есть дефект сварного шва <...> Разрушился сварной шов. Далее участок трубопровода будет подвержен исследованию <...> Причина будет установлена после получения отчета об обследовании», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 18 января в Саратовской области произошла утечка нефти, которая привела к пожару на площади в 1 тыс. кв. м. Как сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Буренин, авария могла также произойти из-за снижения давления в системе.