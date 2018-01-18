Пожарные ликвидировали открытое горение после прорыва нефтепровода

Открытое горение, возникшее после прорыва нефтепровода под Саратовом, ликвидировано, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

«Объявлена ликвидация открытого горения разлива нефти. Пожар, возникший в жилых домах, полностью потушен», — рассказал ТАСС представитель ведомства.

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел в четверг, 18 января. Впоследствии огонь перекинулся на дома близлежащего поселка Красноармейское. Местные жители были эвакуированы, пострадавших среди них нет.

Как отметили в пресс-службе «Транснефти», по предварительным данным, причиной пожара, площадь которого достигла 1000 кв. м, стал брошенный окурок.