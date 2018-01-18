Пожар на нефтепроводе под Саратовом произошел из-за окурка

Под Саратовом прорвало нефтепровод, после чего нефть загорелась. По данным пресс-службы «Транснефти», причиной пожара стал окурок.

Инцидент произошел в четверг, 18 января. После возгорания огонь перекинулся на поселок, загорелись не менее шести домов.

«Предположительно, это произошло из-за бросового огня. Обычно это окурок. Сейчас трудно сказать, но кто-то вроде видел, как машина проезжала и оттуда кто-то бросил окурок в нефть. Трудно определить причину, пока пожар не потушен, естественно, будет проводиться следствие», — отметили в компании.

Жильцы домов были эвакуированы, пострадавших среди нет. Как отметили в МЧС, в настоящий момент возгорание в домах удалось ликвидировать.