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Движение в центре Омска ограничено из-за прорыва водопровода

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Фото: ТАСС/ Феоктистов Дмитрий
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Две улицы в центре Омска после прорыва водопровода оказались подтоплены водой, из-за чего движение на них было ограничено.

Об этом рассказал в субботу, 13 января, начальник пресс-службы регионального УМВД Алексей Командыков.

«Сотрудниками полиции ограничено движение по ул. Лермонтова от ул. Куйбышева до ул. Жукова и на ул. Жукова от ул. Лермонтова до ул. 10 лет Октября», — цитирует его ТАСС.

Особо отмечается, что 30-градусный мороз превратил затопленные улицы в каток.

Работники местных коммунальных служб ведут ликвидацию последствий аварии, которая оставила без холодной воды семь домов.

10 января портал iz.ru писал, что после крупной аварии в Белой Калитве власти Ростовской области поручили контролирующим службам проверить все водоводы, расположенные на реках в регионе.

Авария произошла 6 января, из-за нее воды не было в 47 домах и пяти социальных учреждениях. Прорыв водовода был зафиксирован под руслом реки Северный Донец.

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