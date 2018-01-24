Путин обнял предложившего вернуть награждение орденами предприятий рабочего

Президент России Владимир Путин обнял рабочего, который спросил у него, возможно ли вернуть практику награждения предприятий памятными знаками.

Рабочий Уфимского моторостроительного производственного объединения («ОДК-УМПО») спросил у российского лидера о возможности возвращения к награждению предприятий за заслуги.

Президент высоко оценил проявленный интерес и «наградил» рабочего объятиями.

«Я вас просто расцелую», –– сказал президент и обнял автора вопроса.

Российский лидер отметил, что государственные награды присуждаются за личные достижения, но можно подумать и о возвращении к практике отмечать трудовые коллективы.

«Еще тогда, в советское время, было принято решение о том, чтобы награждать за личные заслуги и достижения каждого конкретного человека, у нас такая практика продолжается», –– сказал Путин.

При этом он пояснил, что награждение предприятий также существовало в советское время, но и тогда же эта практика была прекращена.

«Тогда анализ показал, что, несмотря на все ордена и медали, производительность труда не увеличивалась», –– отметил президент.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России вручил в Кремле государственные награды военным. Высокой чести удостоились солдаты и офицеры, отличившиеся в Сирии.