Сосед-пожарный спас двух человек из полыхающего дома в Сарапуле, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в частном жилом доме 21 января в районе 3:20. Диспетчер сообщила всем пожарным, в том числе и тем, кто только сменился с караула, что загорелся дом. Старший сержант внутренней службы Сергей Фирулев понял, что горит дом его соседей, оделся и выбежал на улицу, сообщает ИА «Сусанин».

На тот момент полыхала уже кровля дома и бани, а также кухня и ванная комната. Все помещения были полны дыма. Без средств защиты и не дожидаясь коллег, пожарный бросился спасать соседей. Мужчина и женщина, проживавшие в доме, потеряли сознание. Сергей Фирулев по очереди вынес пострадавших из здания, а затем привел в чувство.