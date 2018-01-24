Локализован пожар на складе с пластиком в Ногинске

Пожарные локализовали пожар на складе с бумагой и пластиком в Ногинске под Москвой. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области уточнили, что пожар на площади 1 тыс. кв. м локализован в 11:50.

На пульт спасателей сигнал о пожаре поступил в 9:42 мск. Портал iz.ru сообщал, что горит склад в поселке Молзино на улице Советской, дом 45.

Пожару был присвоен повышенный, второй номер сложности, предварительно, пострадавших нет.

Ранее в среду сообщалось, что в центральной части Омска загорелся плодоовощной склад, участие в тушении пожара принимают более 50 огнеборцев.