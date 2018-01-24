Дело возбуждено после гибели четырех человек при пожаре под Брянском

Уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в жилом доме Брянской области. Об этом информирует пресс-служба регионального главка СКР.

Инцидент произошел ночью 24 января в частном доме деревни Пигарево Комаричского района. Двое из погибших — дети в возрасте 2 и 10 лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают причины возникновения возгорания и гибели людей.