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АО «ГЛОНАСС» получит нового гендиректора

Оператора системы реагирования при авариях возглавит Аркадий Заикин
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В феврале бывший помощник вице-премьера Дмитрия Рогозина Аркадий Заикин, как ожидается, будет официально утвержден в должности гендиректора АО «ГЛОНАСС» (оператор системы экстренного реагирования при дорожных авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»). Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. В компании сообщили, что Аркадий Заикин уже назначен заместителем гендиректора и исполняет обязанности первого лица. Информацию о планирующейся смене руководства в АО не комментируют.

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АО «ГЛОНАСС» на 100% принадлежит государству. Увольнение и назначение гендиректора компании происходит на основании директивы правительства РФ и распоряжения Росимущества. Вопрос о смене первого лица может быть предварительно рассмотрен советом директоров АО, но это не является обязательной процедурой.

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, 50-летний Аркадий Заикин присоединился к управленческой команде АО «ГЛОНАСС» в конце прошлого года. Его официальное утверждение в должности гендиректора может состояться уже в первой половине февраля. Действующий руководитель компании Андрей Жерегеля перед Новым годом ушел в отпуск, после которого уже не вернется на прежнее рабочее место.

Аркадий Заикин в 2000–2007 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по международным делам. Часть этого срока главой комитета был Дмитрий Рогозин. С 2014 года Заикин работал помощником вице-премьера Дмитрия Рогозина, который с 11 мая 2017 года возглавляет совет директоров АО «ГЛОНАСС». В аппарате зампредседателя правительства воздержались от комментариев, посоветовав обратиться с запросом в компанию.

— Действительно, Аркадий Заикин работает в АО «ГЛОНАСС» в должности заместителя генерального директора. Он исполняет обязанности гендиректора на время отсутствия Андрея Жерегели, который в настоящее время находится в отпуске, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. — Аркадий Заикин во время работы в секретариате Дмитрия Олеговича Рогозина курировал работу АО «ГЛОНАСС» и ряд других высокотехнологичных навигационных проектов.

Несколько источников «Известий», близких к вице-премьеру Дмитрию Рогозину и к АО «ГЛОНАСС», подтвердили информацию о планирующихся кадровых решениях.

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Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин считает, что предстоящие перестановки в руководстве АО могут быть связаны с начавшейся интеграцией двух систем — «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платон» (сбор информации о движении большегрузных авто и соответствующих платежей). Операторы этих структур 18 января зарегистрировали компанию ООО «ГЛОНАСС-ТМ». Доля АО в новом предприятии составила 25%, РТИТС (оператор системы «Платон») контролирует 75%.

— Этап становления АО «ГЛОНАСС» пройден. Сейчас начинается следующая стадия развития, — пояснил «Известиям» Андрей Ионин. — На днях было создано новое СП. Ставятся крайне серьезные задачи, важные для бизнеса и государства — цифровизация транспорта и создание транспортных коридоров. Начинается интеграция двух систем во исполнение прошлогоднего поручения президента. Средства частного инвестора позволят решить задачу коммерциализации услуг. Скорее всего, именно с новым этапом и связаны кадровые изменения.

Андрей Жерегеля был избран гендиректором АО «ГЛОНАСС» 31 мая 2017 года. При этом он исполнял обязанности главы компании с марта прошлого года, после отставки предыдущего руководителя Андрея Недосекова. Ранее Андрей Жерегеля работал помощником Дмитрия Рогозина в постпредстве РФ при НАТО в Брюсселе. В 2013 году был назначен замруководителя Росграницы, затем в 2016 году перешел на работу в АО «ГЛОНАСС» в качестве замгендиректора.

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