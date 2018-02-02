Медицина космического уровня

Специалисты России и США совместно разработают стандарты медицинского обеспечения людей в дальнем космосе. Двусторонняя комиссия начнет работу в конце 2018 года. За основу будут взяты нормы, которые сейчас применяются на Международной космической станции (МКС). Главная задача проекта — выявить угрозы для экипажа будущей окололунной станции Deep Space Gateway, в первую очередь радиационные.

О создании группы представители Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и подразделения NASA Human Research Program договорились на ежегодном совещании российско-американской совместной рабочей группы (СРГ) по исследованиям в области космической биомедицины и биологии. Как рассказали «Известиям» в ИМБП РАН, решение принято в декабре на встрече СРГ в Москве.

— В рамках СРГ мы договорились создать совместную комиссию по медико-биологической части лунной программы, — рассказал «Известиям» директор ИМБП Олег Орлов. — Решение было принято и внесено в двусторонний протокол. Комиссия начнет работать по завершении следующего заседания СРГ в Москве в конце 2018 года.

Соглашение о строительстве станции Deep Space Gateway на орбите Луны было подписано госкорпорацией «Роскосмос» и NASA в сентябре 2017 года. Предполагается направлять к ней многомесячные экспедиции.

В NASA «Известиям» подтвердили факт переговоров о формировании новой структуры.

— Мы ведем переговоры с партнерами по исследованию жизни человека в космосе, — сообщили в NASA. — Оформление документов о создании совместной биомедицинской комиссии по Deep Space Gateway еще не завершено.

На борту будущей станции люди впервые в истории будут длительное время работать за пределами радиационного пояса Земли. При этом у экипажа не окажется возможности срочного возврата на Землю при нештатной ситуации. В связи с этим российско-американская комиссия должна выработать требования к защите от космического излучения, оценить допустимые сроки пребывания человека на орбите Луны.

Планируется адаптировать для длительных экспедиций к Луне используемые на Международной космической станции средства медицинского обеспечения и стандарты безопасности.

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, комиссия должна определить меры защиты экипажа в дальнем космосе от космического излучения (солнечного и исходящего из других звездных систем) и других воздействий.

— Это вопрос неисследованный. Никто не может сказать, какую защиту требуется поставить на космический корабль для долговременного нахождения за пределами радиационных поясов, — рассказал Иван Моисеев. — МКС летает ниже их уровня. Внутри самих поясов долго находиться нельзя, слишком высок уровень радиации. А выше их — неисследованная зона, для которой нет нормативов. Медицинская группа должна указать, сколько человек может пребывать на станции, с какой защитой. Пока не решены эти вопросы, нет смысла проектировать Deep Space Gateway.

Российско-американская СРГ по космической биологии и медицине была сформирована в 1971 году. Сегодня это орган «Роскосмоса», Российской академии наук и NASA, ответственный за координацию разработок в области космической медицины и биологии, а также клинических исследований. СРГ принимала непосредственное участие в организации и проведении совместных проектов «Союз–Аполлон», «Мир–Шаттл», обеспечении медико-биологического сотрудничества на МКС и американских экспериментов на российских спутниках «Бион» и «Фотон».