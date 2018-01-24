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Власти Калининграда назвали таксистам условия для работы на ЧМ-2018

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В Калининграде с 1 февраля начнут принимать заявки от служб такси на аккредитацию для работы на время ЧМ-2018. Претендентам предлагается выполнить несколько условий.

Так, они должны иметь разрешения на работу, срок которых заканчивается не ранее чем через 10 дней после окончания самого чемпионата. Машина должна быть не старше пяти лет, желтого цвета, с «шашечками», фонарем на крыше и информацией внутри салона.

Кроме того, автомобиль должен быть оборудован кондиционером, системой для безналичного расчета, а его экологический класс должен быть не ниже 4-го. Диспетчеры службы обязаны знать английский язык на уровне не ниже intermediate.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное правительство, те автомобили, которые пройдут аккредитацию, получат места на парковке в 100 м от стадиона. В свидетельство об аккредитации внесут марку, модель и госномер машины.

Реестр аккредитованных машин будет сформирован по итогам кампании, которая завершится 1 июня.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что Госдума одобрила во втором, основном чтении законопроект об административной ответственности за незаконную продажу и подделку билетов на матчи ЧМ-2018.

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