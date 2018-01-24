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Госдума приняла закон о возможности выплаты зарплаты в валюте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс (ТК) России, согласно которым работодатель сможет выплачивать зарплату работающим за границей сотрудникам в иностранной валюте.

В настоящее время выплата заработной платы производится, согласно действующей статье ТК, в денежной форме в валюте Российской Федерации. А по действующим требованиям валютного законодательства работающие за рубежом российские граждане могут получать зарплату от своих работодателей (юрлиц, резидентов РФ) только в рублях и на открытые в российских банках счета.

В принятом в среду законопроекте предусматривается возможность зачисления зарплаты на счета резидентов, открытые в кредитных организациях, которые находятся за пределами России.

Отметим, сотрудники дипломатических служб, работники диппредставительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств, а также работники государственных учреждений, расположенных за пределами территории РФ, и ранее могли получать за рубежом зарплату в иностранной валюте.

Теперь у них появляется возможность получать зарплату (и иные выплаты) в иностранной валюте путем перечисления в работающие на территории России банки, отмечает телеканал «360».

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