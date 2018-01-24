Прямой эфир

Байден раскрыл обстоятельства отставки генпрокурора Украины

0
Фото: Global Look Prees/Ricky Fitchett
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший вице-президент США Джозеф Байден раскрыл обстоятельства отставки Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины, сообщает «Голос Америки».

Байден рассказал, что получил задание по борьбе с коррупцией на Украине. По его словам, США пообещали Киеву кредит в обмен на то, что украинский президент Петр Порошенко совместно с экс-премьером Арсением Яценюком будут предпринимать шаги «по генеральному прокурору». 

Однако Порошенко с Яценюком свою часть сделки не выполнили, что вызвало ярость Байдена.

«Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я приеду через шесть часов, если ваш генпрокурор (Шокин) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот был уволен», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

В итоге генпрокурора сняли с поста в марте 2016 года. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко открестился от покрывательства коррупционеров. Он напомнил, что является автором закона о НАБУ и указал на то, что давление на него не изменит проблему наличия вопиющих нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков назвал Совет Европы «площадкой для истерик» Украины
Закупленные Кличко «новейшие европейские» трамваи оказались российскими

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017