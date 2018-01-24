Байден раскрыл обстоятельства отставки генпрокурора Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден раскрыл обстоятельства отставки Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины, сообщает «Голос Америки».

Байден рассказал, что получил задание по борьбе с коррупцией на Украине. По его словам, США пообещали Киеву кредит в обмен на то, что украинский президент Петр Порошенко совместно с экс-премьером Арсением Яценюком будут предпринимать шаги «по генеральному прокурору».

Однако Порошенко с Яценюком свою часть сделки не выполнили, что вызвало ярость Байдена.

«Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я приеду через шесть часов, если ваш генпрокурор (Шокин) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот был уволен», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

В итоге генпрокурора сняли с поста в марте 2016 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко открестился от покрывательства коррупционеров. Он напомнил, что является автором закона о НАБУ и указал на то, что давление на него не изменит проблему наличия вопиющих нарушений.