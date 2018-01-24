Зарплаты депутатов Мосгордумы в 2018 году снизятся на 10%

Заработная плата депутатов Московской городской думы в 2018 году уменьшится на 10%. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников на заседании парламента Москвы.

Денежное вознаграждение с уменьшением на 10% депутатам Мосгордумы будут выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года, сообщает РИАМО.

В Мосгордуме заработную плату получают 18 человек, работающих на постоянной основе: председатель, два его заместителя, главы профильных комиссий парламента. В общей сложности в Московской городской думе числятся 44 депутата.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мосгордума увеличила стоимость патента на работу для иностранцев до 4,5 тыс. рублей.