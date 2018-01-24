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Новак встретится с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Шефчовичем в Давосе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минэнерго Александр Новак планирует встретиться 24 января с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и министром по вопросам окружающей среды, транспорта, энергетики и телекоммуникаций Швейцарии Дорис Лойтхард. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Сейчас — с министром энергетики Швейцарии, еще сегодня с Шефчовичем», — приводит «РИА Новости» комментарий главы российского энергетического ведомства.

Кроме того, в этот же день Александр Новак примет участие в сессии вместе со своим американским коллегой Риком Перри.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. Российскую правительственную делегацию на мероприятии возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак дал хорошую оценку прогнозу средней цены на нефть $60 за баррель в 2018 году.

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