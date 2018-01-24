Объем торговли Японии и России значительно вырос за 2017 год

Импорт из России в Японию за 2017 год вырос более чем на четверть — 26,6%, рост экспорта из Японии в Россию составил 21,5%. Такие данные приводятся в отчете минфина Японии.

«Экспорт в Россию составил 673,726 млрд иен ($6,124 млрд), рост составил 21,5%. Импорт из России составил 1 трлн 553,848 млрд иен ($14,125 млрд), рост составил 26,6%», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Большая часть импорта из России (69,4%, или 1 трлн 78,878 млрд иен) — это поставки энергетических ресурсов, в том числе нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Рост в этой области за год составил 26%. Кроме того, на 42,4% выросли поставки зерна из России в Японию — до 6,162 млрд иен ($56 млн).

Основная доля экспорта из Японии в Россию (56,2%) приходится на авто- и мототранспорт, рост поставок составил 17,1%, а их общий размер оценивается в 378,662 млрд иен ($3,442 млрд).

22 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в своей программной речи в парламенте, что видит большой потенциал в развитии отношений с Россией.