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Премьер Японии заявил о намерении поехать на ОИ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о желании посетить Олимпийские игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Об этом он сказал журналистам на брифинге в среду, 24 января.

«Если позволят обстоятельства, то я думаю присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. В 2020 году будет проходить Олимпиада в Токио, также в Азии. Я хотел бы приветствовать наших спортсменов», — приводит его слова телекомпания NHK.

Абэ также отметил, что одновременно с визитом на ОИ он также хотел бы провести встречу с президентом Южной Кореи. 

«Я хочу четко передать позицию Японии относительно заключенного соглашения о «женщинах для утешения», а также передать видение необходимости взаимодействия Японии, США и Южной Кореи и поддержания на максимально высоком уровне давления на Северную Корею для противодействия ее угрозам», — отметил Абэ.

«Женщины для утешения» — форма принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. Согласно договору, который был заключен между Японией и Южной Кореей в 2015 году, таким женщинам Токио выплатит 1 млрд иен с условием, что это решение будет «окончательным и не имеющим обратного хода». Однако официальный Сеул заявил о необходимости новых извинений со стороны Японии в декабре 2017 года. По словам южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, соглашение не является решением проблемы.

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