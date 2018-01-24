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В Москве столбики термометров могут опуститься до –18 градусов ночью в среду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По данным Гидрометцентра, ночью в среду, 24 января, столбики термометров могут опуститься до –18 градусов, дневная температура воздуха составит от 9 до 7 градусов мороза. 

Днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2–7 м/с. 

В МЧС москвичей также предупредили о сильном утреннем тумане.

Ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы: метеостанция на ВДНХ зафиксировала 12,4 градуса мороза.

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