В Москве столбики термометров могут опуститься до –18 градусов ночью в среду

По данным Гидрометцентра, ночью в среду, 24 января, столбики термометров могут опуститься до –18 градусов, дневная температура воздуха составит от 9 до 7 градусов мороза.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2–7 м/с.

В МЧС москвичей также предупредили о сильном утреннем тумане.

Ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы: метеостанция на ВДНХ зафиксировала 12,4 градуса мороза.