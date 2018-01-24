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Москвичей предупредили о сильном тумане утром в среду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сильный туман ожидается в Москве ночью и утром в среду. Об этом передает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщается, что ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 м. Автомобилистов призвали не совершать на дорогах резких маневров, обгонов и перестроений. Спасатели рекомендовали пешеходам использовать светоотражающие элементы на одежде.

Портал iz.ru писал о том, что ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала –12,4 градуса мороза. В отдельных районах Подмосковья температура опускалась до –20 градусов.

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