Москвичей предупредили о сильном тумане утром в среду

Сильный туман ожидается в Москве ночью и утром в среду. Об этом передает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщается, что ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 м. Автомобилистов призвали не совершать на дорогах резких маневров, обгонов и перестроений. Спасатели рекомендовали пешеходам использовать светоотражающие элементы на одежде.

Портал iz.ru писал о том, что ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала –12,4 градуса мороза. В отдельных районах Подмосковья температура опускалась до –20 градусов.