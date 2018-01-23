Арктические морозы пришли в Алтайский край. По ночам столбики термометров опускаются до –45 ºС. Синоптики продлили штормовое предупреждение на четыре дня. Лютые морозы будут держаться как минимум до 28 января.
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