Пожарные помогли застрявшей в диване из-за телефона итальянке

В Италии сотрудники пожарной службы вызволили женщину, которая застряла в диване, пытаясь достать мобильный телефон. Инцидент произошел в Турине 23 января.

Как пишет газета Corriere della Sera, застрявшей женщине пытались помочь родственники, однако любое движение причиняло ей боль. После тщетных попыток они вынуждены были обратиться к спасателям. Прибывшие по вызову пожарные разобрали диван по частям. После инцидента пострадавшая была госпитализирована.

Женщина объяснила, что застряла в диване из-за того, что пыталась правой рукой достать мобильный телефон, сообщает «РИА Новости».

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