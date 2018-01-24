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Пожарные помогли застрявшей в диване из-за телефона итальянке

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Staton Rabin
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В Италии сотрудники пожарной службы вызволили женщину, которая застряла в диване, пытаясь достать мобильный телефон. Инцидент произошел в Турине 23 января.

Как пишет газета Corriere della Sera, застрявшей женщине пытались помочь родственники, однако любое движение причиняло ей боль. После тщетных попыток они вынуждены были обратиться к спасателям. Прибывшие по вызову пожарные разобрали диван по частям. После инцидента пострадавшая была госпитализирована.

Женщина объяснила, что застряла в диване из-за того, что пыталась правой рукой достать мобильный телефон, сообщает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что китаянка ослепла на один глаз из-за того, что долгое время играла в игру на смартфоне. Врачи диагностировали у девушки окклюзию артерии сетчатки в правом глазу.

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