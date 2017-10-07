Китаянка ослепла из-за непрерывной игры на смартфоне

В Китае девушка ослепла на один глаз из-за того, что долгое время играла в игру на смартфоне. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Как пишет издание, 21-летняя китаянка играла целый день без остановки, что и привело к потере зрения. Врачи диагностировали у пострадавшей окклюзию артерии сетчатки в правом глазу.

По словам девушки, игра была настолько увлекательной, что она посвящала ей всё свободное время.

«В дни, когда у меня нет работы, я обычно встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов дня. Затем я что-нибудь ем, сплю и играю до часа ночи. Иногда я была настолько поглощена игрой, что забывала поесть и не слышала родителей, когда они звали обедать», — рассказала она, добавив, что порой проводила за игрой по восемь часов подряд, не вставая с дивана.

По данным газеты, девушке пришлось обойти не одну больницу, прежде чем врачи смогли определить причину заболевания. Лечащий доктор китаянки отметил, что такой диагноз преимущественно ставят пожилым людям. Предполагается, что слепота вызвана сильным перенапряжением глаз.

Сама пострадавшая заявила, что сожалеет, что не слушала родителей, — те неоднократно предупреждали ее, что такая увлеченность может привести к негативным последствиям. На данный момент девушка находится в больнице, врачи пытаются вернуть ей зрение.

Издание сообщает, что речь идет об игре Honour of Kings, в которой зарегистрировано более 200 млн игроков. Китайские СМИ пишут, что она вызывает настоящее привыкание и прозвали ее ядом.

Ранее ученые выяснили, как уведомления на смартфонах влияют на настроение человека. Согласно результатам исследования, около трети сообщений ухудшают наше настроение — большая часть информации вызывает у людей раздражение, страх и даже стыд.