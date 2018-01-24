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Владимир Путин встретился с президентом Аргентины Маурисио Макри

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РФ предлагает Аргентине проект АЭС, работающей по передовым технологиям. Также готова модернизировать железные дороги южноамериканской страны. О планах рассказал Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Маурисио Макри. 

«Есть идеи по кооперации в сфере дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации. «Роскосмос» мог бы поделиться наработками по созданию космической техники, осуществлять поставки ракетных двигателей, которые являются абсолютно конкурентоспособными и до сих пор поставляются во многие страны мира, включая США, кстати говоря, несмотря на все рестрикции, о которых мы знаем», — заявил российский лидер.

Официальный визит в Россию для Макри — первый из международных. За последний год товарооборот между нашими странами вырос на 3,1%. Аргентина открывает в Москве целое агропромышленное представительство.

Путин пригласил Макри на ЧМ-2018. Впрочем, тот и сам собирался быть. 

«Вообще я надеюсь на три визита в Россию. В следующий раз хочу приехать с дочкой Антонией, которая постоянно говорит о чемпионате мира по футболу. Ну и в третий раз—- на финальный матч чемпионата. Надеюсь, мы будем играть в финале и окажемся удачливее Бразилии. Но самое главное, конечно, участие. Надеемся на Господа Бога и Месси», — сказал президент Аргентины. 

Отдельно он поблагодарил РФ за помощь в поисках подлодки «Сан Хуан».

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