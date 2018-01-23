В Аргентину — с любовью

В Кремле состоялись российско-аргентинские переговоры на высшем уровне. Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри обсудили перспективы взаимодействия в энергетике, военно-техническом сотрудничестве, транспортной сфере и аграрном секторе. Российский лидер пригласил своего коллегу на чемпионат мира по футболу и рассказал о преимуществах отечественных ракетных двигателей.

Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что Аргентина — ведущий торговый партнер России в Латинской Америке и в прошлом году объем взаимной торговли вновь показал рост. Аргентинский лидер, в свою очередь, признался, что его страна придает большое значение стратегическому партнерству с Москвой.

— Хочу также воспользоваться случаем и поблагодарить вас. После вашего звонка с российской стороны была оказана поддержка по такому трагическому случаю, как спасательная экспедиция, поиск субмарины «Сан-Хуан». Это еще раз показывает любовь, которую Россия проявляет к Аргентине, — заявил он.

В ответ Владимир Путин напомнил, что в РФ тоже были трагические случаи, связанные с подводным флотом.

— И мы, конечно, понимаем горе членов семей моряков. Поэтому желание помочь в поисках подводной лодки было абсолютно естественным, — заверил российский лидер.

Напомним, РФ направила в зону поиска аргентинской субмарины океанографическое судно российского Военно-морского флота «Янтарь» и подводно-спасательные аппараты «Пантера плюс» и «Фалькон». Было совершено в общей сложности 20 погружений, обследовано около 340 квадратных миль морского дна.

Обсудили лидеры и более радостные темы. Так, Владимир Путин пригласил аргентинского коллегу и болельщиков сборной посетить РФ в дни чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах летом 2018 года. Маурисио Макри признался, что планирует приехать на мундиаль в Россию вместе со своей дочерью. Президент Аргентины выразил надежду, что сборная его страны попадет в финал, но от прогнозов воздержался.

— Господь Бог и Месси (капитан аргентинской команды, один из лучших футболистов мира Лионель Месси. — «Известия») определят, выиграет ли первенство Аргентина, — сказал Маурисио Макри.

После переговоров президенты двух стран подписали совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге. При этом Владимир Путин перечислил сферы и проекты, которыми РФ может заняться в Аргентине. По его словам, Россия предлагает построить в латиноамериканской стране атомную электростанцию «по самым передовым и безопасным технологиям», а РЖД готова подключиться к модернизации железных дорог и наладить поставки современного подвижного состава. Кроме того, при участии Газпромбанка планируется возвести крупный логистический комплекс в порту провинции Буэнос-Айрес. Российская компания «Силовые машины» уже обслуживает агрегаты на аргентинских гидроэлектростанциях и намерена участвовать в тендере на поставку оборудования еще для шести ГЭС.

Кроме того, Россия и Аргентина налаживают сотрудничество и в мирном освоении космоса. Владимир Путин подчеркнул, что «Роскосмос» может поставлять латиноамериканским партнерам ракетные двигатели, которые востребованы по всему миру, в том числе и в США — «несмотря на все рестрикции, о которых мы знаем».