Путин подтвердил участие России в саммите G20 в Аргентине

Москва примет участие в саммите «большой двадцатки», который пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с его аргентинским коллегой Маурисио Макри.

«Россия примет участие в саммите «группы двадцати», который в этом году будет проходить в Аргентине», — приводит ТАСС слова главы государства.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва разделяет приоритеты Аргентины в G20 и готова взаимодействовать с властями страны в их продвижении.

28 декабря «Известия» писали, что Россия входит в число стран «группы двадцати», граждане которых больше всего доверяют главам своих государств.