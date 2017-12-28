Самая высокая поддержка — у президента

Процедура выборов президента в России соответствует всем демократическим принципам. Глава государства приходит к власти путем прямого голосования, не может находиться на своем посту более двух сроков подряд, а чтобы избраться, должен получить не менее 50% голосов. Накануне заседания инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты эксперты Российского общественного института избирательного права (РОИИП) проанализировали порядок наделения властными полномочиями глав государств или премьер-министров в странах «группы двадцати» (G20). Так, в Великобритании, Канаде, Японии, Австралии и Саудовской Аравии высшие должности до сих пор передаются по наследству, отмечается в докладе РОИИП, с которым ознакомились «Известия». Эксперты считают, что законодательное регулирование РФ относится к числу прогрессивных избирательных практик не только на европейском, но и на мировом пространстве.

Главы развитых стран G20 приходят к власти через наследование (пять государств), прямые всенародные выборы (восемь государств) и так называемые косвенные выборы — парламентом или специальным органом (семь государств).

Россия входит именно в те 40% стран «группы двадцати», где главу государства избирают граждане путем прямого голосования. Эксперты отмечают, что такая форма наиболее эффективна и удобна для граждан: этот формат создает условия для их осознанного участия в формировании органов власти.

— Прямые выборы главы государства нехарактерны для стран так называемой «старой демократии», активно занимающихся «продвижением демократических ценностей». Из этих стран только Франция избирает своего главу путем прямых выборов, — отметил в беседе с «Известиями» глава РОИИП Игорь Борисов.

В то же время в США используется «сложная система косвенных выборов». Так, в этой стране допускается замещение должности президента до конца срока его полномочий лицом, которое, например, не прошло через косвенные выборы. Кроме того, американским лидером может стать и кандидат, который получил на выборах меньшее число голосов.

Эксперты проанализировали и уровень поддержки кандидатов на высшие государственные должности в разных странах — его измеряли на основе результатов голосования. Выяснилось, что победившие участники предвыборной гонки получали на последних выборах в среднем порядка 40% голосов. При этом самый низкий результат — от 29,5% до 42% — был зафиксирован в парламентских республиках и странах с монархической формой правления, где выбирали главу правительства либо представляющую его партию.

В России победитель президентских выборов должен набрать более 50% голосов. Это является обязательным условием и исключает возможность избрания главы государства меньшинством, отмечают эксперты. Такой принцип соответствует всем международным стандартам, отмечают в РОИИП.

Уровень поддержки главы государства является в России одним из самых высоких среди государств «большой двадцатки» — более 60%. Сравнимое количество голосов на последних выборах набрали главы Франции (более 65%) и ЮАР (более 60%). Далее идут Индонезия, Турция, Аргентина и Бразилия (более 50%).

В число стран, где главу государства или премьер-министра поддержали меньше 40% избирателей, вошли Италия, Германия, Япония, Индия, Канада и Мексика. Невысоким был уровень доверия со стороны населения и к победителю выборов в Великобритании — 42,4%.

При этом ни в одной стране G20, где реальные властные полномочия осуществляются главой правительства, не установлено ограничение по числу сроков пребывания такого лица в должности. В России, согласно Конституции, президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Член ЦИК Василий Лихачев полагает, что сегодня Россия становится законодателем электоральной моды, и этот процесс будет только усиливаться. По его мнению, с точки зрения законодательного регулирования российская практика относится к числу самых прогрессивных не только на европейском, но и на мировом пространстве.

— Мы приближаемся к критериям, провозглашенным на международном пространстве. Это важно в преддверии большой президентской кампании. Страна укрепляет свои внешнеполитические позиции, и это отражается на избирательных процедурах. В мире отмечают, что мы преодолеваем русофобские преграды, и с интересом наблюдают за нашими выборами. Россия экстраполировала международные стандарты в свою электоральную систему и постоянно развивает ее, совершенствует законодательство в этой сфере, — сказал «Известиям» Василий Лихачев.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов отметил, что с точки зрения закона в России действительно всё демократично, но внимания заслуживает не административное регулирование, а правоприменительная практика.

— Есть и технические нюансы: имеет значение, кто выдвигает кандидата и помогает ему регистрировать документы. Процедура выдвижения в России непростая, нужен большой пакет документов и соответствие жестким требованиям: по судимости, сроку постоянного проживания на территории РФ, по доходам. Это, безусловно, важно, но совершенствовать надо не закон, а практику применения, — уверен политюрист.

По мнению эксперта, для этого необходимо регулярно отслеживать деятельность судов и избиркомов в стране.