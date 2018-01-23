Редактор статей «ВКонтакте» стал доступен для всех пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила во вторник, 23 января, редактор статей — в течение дня он станет доступен для всех пользователей и сообществ.

Пресс-релиз с этой информации есть в распоряжении портала iz.ru.

«В конце декабря доступ к редактору статей получили первые пользователи и сообщества... Сервис стал востребованным, за время тестирования опубликовано свыше 8 тыс. статей», — заявил директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько.

Данный формат позволит делиться объемными публикациями с текстом (до 70 тыс. знаков), фото, видео и анимацией в аккуратной верстке. Если в статье более 100 слов и она набрала свыше 100 просмотров, автору открывается расширенная статистика, включая просмотры, доскроллы и прочтения.