Новым постпредом РФ при международных организациях в Вене стал Михаил Ульянов

Новым постоянным представителем России при отделении ООН и других международных организациях в Вене стал Михаил Ульянов.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации во вторник, 23 января.

«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене», — говорится в документе.

7 августа представитель РФ в Вене Владимир Воронков освобожден от должности в связи с назначением заместителем генсека ООН по борьбе с терроризмом. Постпред представлял Россию в таких организациях, как МАГАТЭ, ОПЕК, ОБСЕ и других, чьи штаб-квартиры находятся в Австрии.

Ульянов ранее возглавлял департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.