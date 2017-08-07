Постпред РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков освобожден от должности.

Документ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить Воронкова Владимира Ивановича от обязанностей постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене, Австрийская Республика», — говорится на официальном сайте правовой информации.

При этом СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Воронков может возглавить контртеррористическое управление ООН, став заместителем генерального секретаря.

Свои обязанности полпреда Воронков исполнял с 2011 года, в таких организациях, как МАГАТЭ, ОПЕК, ОБСЕ и других, чьи штаб-квартиры находятся в Вене.