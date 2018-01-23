Студент спас провалившегося под лед дедушку в Липецкой области

Студент спас своего провалившегося под лед дедушку в Задонском районе в Липецкой области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Инцидент произошел недалеко от села Ксизово, когда дед, внук и их пес были на охоте. Собака, предположительно, взяла след лисы и побежала в сторону реки Дон. Пожилой мужчина пошел за ней к реке, где увидел, как его пес провалился под лед, сообщило Lipetskmedia.

Провал произошел относительно недалеко от берега, в шести метрах, и мужчина решил помочь животному. Он ползком направился к месту провала, но лед не выдержал его веса, и он тоже провалился.

Внук провалившегося под лед мужчины услышал его крики о помощи и ринулся на зов. Увидев тонущего деда молодой человек не растерялся, разрядил имеющееся при себе ружье и подполз по льду к дедушке. Там он с помощью протянутого оружия вытащил мужчину из ледяной воды.

Выбравшись на берег, внук укутал дедушку в теплые вещи, имеющиеся в машине, и доставил его в больницу на осмотр. В медицинском учреждении пострадавшему оказали помощь и отпустили домой.