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Спасенный от хозяина-живодера пес поселился в семье телевизионщицы

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Белоснежный пес по кличке Риччи, спасенный волонтерами от хозяина-живодера, поселился в семье телепродюсера одного из крупных телеканалов Кристины Лотц.

По словам новой хозяйки, ее тронула жестокая история пса и она решила снять о нем сюжет, чтобы как-то помочь. В ходе подготовки материала она подружилась с животным и не захотела больше с ним расставаться, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Сейчас Риччи у нас на испытательном сроке, так положено по правилам кураторов собаки. Всё идет просто прекрасно, Риччи уже сдружился с нашей первой собакой-девочкой», — рассказала Кристина Лотц.

Собака была спасена благодаря оперативным действиям зоозащитников. Как выяснилось, он пытался задушить животное, после чего закопал в снегу. Однако пес смог выползти на дорогу, где его подобрали неравнодушные люди.

Ранее портал iz.ru сообщал, что женщина выбросила из окна трех собак в Калининградской области.

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