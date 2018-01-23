Евросоюз исключил восемь стран из черного списка офшоров

Восемь государств и территорий удалены из черного списка офшоров, где не принимают мер для обеспечения налоговой прозрачности, сообщил во вторник Евросоюз. На сайте Совета ЕС отмечается, что речь идет о Барбадосе, Республике Корее, Макао, Гренаде, Монголии, Панаме, Тунисе и ОАЭ.

Совет ЕС отмечает, что власти этих стран предложили внести изменения в свои налоговые режимы. Страны и территории «перенесены в отдельную категорию стран и территорий, которые станут объектом пристального мониторинга», сообщает сайт «Комсомольской правды».

В черном списке ЕС осталось девять стран.

Портал iz.ru сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала присоединение Болгарии к Шенгену.