Волна высотой 13 м обрушилась на остров Кадьяк вблизи Аляски

Волна высотой 13 м обрушилась на американский остров Кадьяк у берегов Аляски. Об этом во вторник сообщают очевидцы происшествия.

Огромная волна ударила по побережью острова вслед за мощным землетрясением магнитудой 8 баллов.

«По Кадьяку ударила волна высотой 42 фута (около 13 м)», — цитирует «Интерфакс» сообщение одного из местных жителей.

Напомним, после подземных толчков власти объявили об угрозе цунами в регионе, однако позже она была отменена.

Эпицентр землетрясения находился в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк в заливе Аляска. Очаг находился на глубине 19 км, пишут «Дни.Ру». В море, по словам очевидцев, образовались десятиметровые волны.

Угрозу цунами объявили на Аляске, на Гавайах и в штате Вашингтон. Центр оповещения о цунами предупредил о возможности обрушения «большой волны» на побережье Канады.