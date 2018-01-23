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В США отменили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Аляски

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Фото: Global Look Prees/Sabirin Manurung
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Угроза цунами, объявленная у американского шатата Аляска после сильного землетрясения, отменена. Об этом сообщил Американский национальный центр предупреждения о цунами в своем аккаунте в Twitter.

Во вторник, 23 января, в 12:32 мск мощное землетрясение магнитудой 7,9 было зафиксировано в Тихом океане неподалеку от берегов Аляски.

Эпицентр землетрясения находился в заливе Аляска в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг находился на глубине 19 км. По словам очевидцев, в море образовались десятиметровые волны.

Угрозу цунами объявили на Аляске, в штате Вашингтон и на Гавайах. Также центр оповещения о цунами предупредил о возможности обрушения «большой волны» на побережье Канады.

При этом Сахалинское управление гидрометслужбы отметило, что для Дальнего Востока России после землетрясения угрозы цунами нет.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в акватории Индийского океана у южного побережья острова Ява в 116 км от Джакарты было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2.

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