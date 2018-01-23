У побережья Явы произошло землетрясение магнитудой 6,2

В акватории Индийского океана у южного побережья острова Ява было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 116 км к юго-западу от Джакарты (Индонезия). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 9:34 мск, его эпицентр имел координаты –6,95 градуса южной широты и 106,05 градуса восточной долготы. По интенсивности оно расценивается как «разрушительное».

22 января в Томской области произошло землетрясение магнитудой 4,4.