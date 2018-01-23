СК назвал причину пожара с пятью погибшими детьми в Омской области

Следователи выяснили причины пожара в частном доме в Омской области, в результате которого погибли пятеро детей. Оказалось, что всему виной — неправильно заправленный газовый баллон. Задержан оператор автозаправочной станции.

По мнению органов следствия, он заправил газовый баллон с нарушением требований и норм безопасности. Впоследствии именно это и повлекло детонацию баллона, который находился в теплом помещении. На самой станции провели обыск и изъяли документы.