Депутат предложил сборной пересмотреть участие в ОИ из-за недопуска Ана

Российским спортсменам стоит пересмотреть свое решение об участии в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, если МОК не предоставит объяснений по недопуску шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Если разъяснений (по поводу недопуска спортсменов. — ИФ) не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению парламентария, атака на российский спорт была срежиссирована Вашингтоном и таким образом Запад пытается заставить Россию отказаться от участия в ОИ-2018. «Очень хотят заставить Россию хлопнуть дверью», — заметил Михаил Дегтярев.

«Поэтому нужно, конечно, собираться нашим олимпийцам, и эту тему обсуждать, и добиться мотивировочного ответа от МОКа — по какой причине эти три атлета не приглашены на Олимпийские игры», — призвал парламентарий.

Как ранее писал портал iz.ru, Олимпийский комитет России (ОКР) потребует объяснений от МОКа из-за недопуска к Олимпийским играм шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.