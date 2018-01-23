Глава МВД Испании пообещал найти Пучдемона даже в багажнике

Правоохранительные органы Испании сделают все от них зависящее для того, чтобы экс-глава каталонского женералитата Карлес Пучдемон не смог въехать в страну для изложения своей предвыборной программы в парламенте региона. Об этом в интервью телеканалу Antena 3 заявил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.

По словам чиновника, правоохранительные органы сделают все, чтобы «Пучдемон не смог пересечь границу ни на вертолете, ни на корабле, ни в багажнике автомобиля».

«Мы работаем, чтобы этого не произошло, мы, без сомнения, очень обеспокоены», — цитирует министра «РИА Новости».

Причиной для беспокойства испанских властей, по словам Соидо, являются непредсказуемость и «безответственность» опального политика.

«Человек, который так себя ведет, не знает, что может сделать, и мы рассматриваем все возможности, чтобы это предотвратить. Пучдемон ведет себя безответственно и переходит все допустимые границы», — заявил глава МВД.

22 января кандидатуру бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии предложил председатель парламента Каталонии Роже Торрен.

Первое заседание, на котором каталонские депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, планируется провести до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру.

При этом 10 января сам Пучдемон предложил провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи.

Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили юристы правительства Испании. По их словам, любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично. Если же утверждение Пучдемона по видеосвязи все-таки произойдет, власти пообещали оспорить его в Конституционном суде.

На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. 22 января политик приехал из Бельгии в Данию.